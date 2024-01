„Distanzieren uns von rechtsextremen Ansichten“ Nach geheimem AfD-Treffen – Burgerkette „Hans im Glück“ trennt sich von Gesellschafter

Laut einem Bericht des Recherchenetzwerks Correctiv haben sich AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer im November 2023 getroffen, um die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland zu besprechen. Das Treffen habe in einem Hotel in der Nähe von Potsdam stattgefunden. Dazu sollen Limmer sowie der Rechtsextremist Gernot Mörig eingeladen haben. Letzterer führte in den 70er Jahren den rechtsextremen „Bund Heimattreue Jugend“.