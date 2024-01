Aufstehen gegen Rechts Die AfD tritt das Lagerfeuer aus

Der berechtigte Ärger über die schlechte Regierungspolitik der Ampel führte im vergangenen Jahr zu einem sehr non-chalanten Hinwegsehen über die rechtsextremen Positionen der AfD. Das Dagegensein, das Wettern über das politische Establishment in Berlin, der eigene Frust überwogen bei vielen. Doch die Vertreibungspläne, die bei dem Treffen besprochen wurden, haben auch den Fokus darauf gelenkt, wofür die AfD noch alles kämpft: Die AfD will gegen fast jeden in diesem Land vorgehen. Die Partei ist staatszersetzend, will Deutschland abschaffen. Sie ist nicht in der Schmuddelecke, weil andere Parteien sie da hineinreden. Sondern, weil sie einen neuen Staat will, der sich von all dem verabschiedet, was dieses Land ausmacht, und was Kritiker der demokratischen Parteien doch eigentlich so gern bewahren wollen. Jedes Lagerfeuergefühl im Land würde von der AfD ausgetreten.