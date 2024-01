Aussteiger Marco Schild „Ich habe mir die Zeit bei der AfD irgendwann verziehen“

Für Marco Schild stand früh fest, dass er am liebsten mit Menschen arbeiten würde. Im Jahr 2016, er war gerade Anfang 20, absolvierte er zur Orientierung ein Praktikum an der Realschule in seiner Heimatstadt Heiligenhaus. Er sagt, es habe ihm Freude gemacht, Heranwachsende zu unterstützen. Nach dem Praktikum begann er, Soziale Arbeit zu studieren. Das ist der eine Teil der Geschichte.