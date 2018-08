AfD-Mann Lars Steinke: Hitler-Attentäter Stauffenberg war ein Verräter

Hitlers Hauptquartier nach der Explosion am 20. Juli 1944. Foto: dpa

Berlin Erneut provoziert die Alternative für Deutschland mit einer Aussage zur NS-Zeit. Der Chef der niedersächsischen Parteijugend handelt sich damit allerdings harsche Kritik der Führung ein.

Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Stauffenberg vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten und den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Sie wurden hingerichtet.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte unserer Redaktion: „Dass die AfD-Jugend sich so äußert, wundert mich nicht. Das passt in die Reihe der bewussten Tabubrüche und der Geschichtsklitterung, die die AfD betreibt.“ Stets werde dabei ein bestimmtes Muster angewandt: zunächst der Tabubruch, dann eine halbherzige Distanzierung. Das versuchte Hitler-Attentat von Stauffenberg sei für Deutschland historisch von ganz besonderer Bedeutung. „Ob Militärs wie Stauffenberg, Widerstandskämpfer oder Menschen, die Verfolgte versteckt haben – sie haben Deutschland die Brücke gebaut, nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt wieder in die Wertegemeinschaft aufgenommen zu werden.“ (mit dpa)