Vor Kirchentag in Dortmund : AfD-Politiker um Björn Höcke werfen EKD „Politisierung“ vor

Vor Kirchentag in Dortmund

Björn Höcke hat Kritik an der Evangelischen Kirche in Deutschland geäußert. Foto: dpa/Britta Pedersen

Dortmund Kurz vor dem evangelischen Kirchentag in Dortmund hat eine Gruppe mehrerer AfD-Landtagsfraktionen ein Positionspapier veröffentlicht, das harsche Kritik an der Spitze der evangelischen Kirche übt.

Der christliche Glaube werde einseitig politisch instrumentalisiert, sagte der Thüringer Fraktionschef Björn Höcke am Dienstag bei der Vorstellung der rund 50-seitigen Broschüre in Berlin. Er warf der evangelischen Kirche vor, „sich mit dem Zeitgeist ins Bett“ zu legen und forderte sie auf, in ihren Positionen „pluralistischer“ zu werden.