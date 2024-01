Debatte um AfD-Verbot Das rechte Gift erreicht alle Milieus

Völlig zu Recht alarmiert das viele. Für „Wehret den Anfängen“ ist es offensichtlich zu spät. Immerhin sind 2400 Menschen am Wochenende in Duisburg auf die Straße gegangen. Und es äußern sich auch Institutionen, die das sonst nicht tun. Von einer „Zäsur“ spricht die Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens: „Wir wollen klar Stellung beziehen. An unserem Flughafen arbeiten Menschen aus aller Welt Seite an Seite“, erklärt sie in einem Post. „Das Terminal, die Verwaltung, das Vorfeld – unser Flughafen wäre trostlos leer, würde es nach den ausländerfeindlichen Plänen der Rechtsextremisten gehen.“