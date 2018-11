AfD-Kandidat fällt bei Wahl zum Landtagsvizepräsidenten in Bayern durch

Bayerischer Landtag : AfD-Kandidat fällt bei Wahl zum Vizepräsidenten durch

Raimund Swoboda (AfD) erhielt lediglich 27 Stimmen. Foto: dpa/Sven Hoppe

München Die Mehrheit der Abgeordneten im bayerischen Landtag ist in der ersten Sitzung auf deutliche Distanz zur AfD gegangen. Der AfD-Kandidat Raimund Swoboda ist in der Plenarsitzung am Montag durchgefallen.

Die AfD war bei der Wahl am 14. Oktober erstmals in den bayerischen Landtag eingezogen und hat 22 der 205 Mandate. Kurz vor der konstituierenden Sitzung zog der unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehende AfD-Abgeordnete Uli Henkel seine Kandidatur für das Amt des Vizepräsidenten zurück. Stattdessen nominierte die Fraktion Swoboda. Er erhielt aber lediglich 27 Stimmen, 153 Abgeordnete stimmten gegen ihn. Dieser Vizepräsidentenposten bleibt nun zunächst unbesetzt.

Mit überwältigender Mehrheit wählten die Abgeordneten hingegen Ilse Aigner zur neuen Landtagspräsidentin. Sie erhielt von 198 der 205 Abgeordneten die Stimmen. Fünf Abgeordnete stimmten gegen die bisherige Ministerin, zwei enthielten sich. Damit bekam Aigner in der geheimen Wahl auch von der Mehrheit der AfD-Landtagsabgeordneten die Zustimmung.

In ihrer ersten Rede sprach sich Aigner deutlich gegen Fremdenfeindlichkeit aus. "Der bayerische Landtag vertritt alle Menschen in Bayern, ganz egal, woher sie kommen, welche Hautfarbe sie haben oder welche Religion sie ausüben", sagte sie.

Anders als Swoboda erhielten die Bewerber der anderen Parteien für die Vizepräsidentenposten deutliche Mehrheiten. Unter den neuen Vizepräsidenten ist Alexander Hold, der früher Fernsehrichter war und später Bundespräsidentenkandidat der Freien Wähler.



Bayern : CSU und Freie Wähler unterzeichnen Koalitionsvertrag

Unmittelbar vor der konstituierenden Landtagssitzung unterzeichneten CSU und Freie Wähler ihren Koalitionsvertrag. Dies sei "in der Tat ein historischer Tag", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Bildung der deutschlandweit ersten Landesregierung mit Beteiligung der bürgerlichen Freien Wähler. "Bayern setzt seinen Weg fort, was Stabilität betrifft", sagte Söder. Es werde aber auch vieles verbessert.

Ausdrücklich hob Söder ein hohes Maß an Professionalität bei den Freien Wählern hervor. Deren Vorsitzender Hubert Aiwanger sagte, die neue schwarz-orange Landesregierung sei "kein Weiter so, es ist aber ein Festhalten an Bewährtem".

Derweil wechselten die Freien Wähler nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen den Fraktionschef. Da der bisherige Amtsinhaber Aiwanger als Minister in die neue Landesregierung eintreten soll, machte er seinen Posten frei. Nachfolger ist nun Florian Streibl, der 21 von 27 Stimmen erhielt.

Streibl ist der Sohn von Max Streibl, der von 1988 bis 1993 für die CSU bayerischer Ministerpräsident war und über die sogenannte Amigo-Affäre um Vergünstigungen für CSU-Spitzenpolitiker gestolpert war. Wegen des persönlich verletzenden Umgangs der CSU mit seinem Vater war Florian Streibl damals aus der CSU ausgetreten und hatte sich später den Freien Wählern angeschlossen.

(özi/AFP)