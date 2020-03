Nach seiner Auflösung : Ist der „Flügel“ jetzt Geschichte?

Björn Höcke (l.), Vorsitzender der AfD in Thüringen, und Andreas Kalbitz, Landesvorsitzender der AfD in Brandenburg, unterhalten sich auf dem Wahlkampfabschluss der AfD in Brandenburg (Archivbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Kommen die Höcke-T-Shirts jetzt in den Altkleider-Sack? Was bedeutet die Auflösung des „Flügels“ genau? Der AfD-Ehrenvorsitzende Gauland ist mit der Ankündigung von Höcke und Kalbitz zufrieden. Andere sind misstrauischer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Rechtsaußen-„Flügel“ der AfD hat sich aufgelöst. Offiziell und ohne Wenn und Aber. Künftig gibt es keine „Flügel-Obleute“ in den Ländern mehr, keine bierseligen Kyffhäusertreffen mit Fahnenschwenken und Ordensverleihung. Auf der Website der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Gruppierung sind sogar die Tassen mit dem „Flügel“-Logo verschwunden, ebenso wie die T-Shirts mit dem Konterfei von „Flügel“-Gründer Björn Höcke.

Der „Flügel“ sei 2015 aus der Auseinandersetzung mit dem inzwischen ausgeschiedenen Parteichef Bernd Lucke entstanden, sagt der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland nun. Die Gruppierung habe „sich daher in gewisser Weise heute überholt“. Mit der offiziellen Auflösung sei klar: „Es gibt dann keine Parallelstrukturen mehr in der Partei.“

Wenige Stunden zuvor hatten Thüringens AfD-Landeschef Höcke und Brandenburgs AfD-Vorsitzender Andreas Kalbitz ihre Mitstreiter öffentlich aufgefordert, „bis zum 30. April ihre Aktivitäten im Rahmen des Flügels einzustellen“. Die beiden Führungskräfte des informellen Netzwerks kamen damit einer Aufforderung des Bundesvorstands nach, der eine Frist bis Ende April gesetzt hatte.

Gauland, der mit Alice Weidel die Bundestagsfraktion leitet, galt lange als eine Art Schutzpatron der Strömung. Im Bundesvorstand hat er als Ehrenvorsitzender zwar kein Stimmrecht. Doch zur Sitzung am vergangenen Freitag reiste der 78-Jährige ungeachtet der Corona-Pandemie an. Nach Angaben von Teilnehmern sprach er sich dagegen aus, Höcke und Kalbitz in die Enge zu treiben.

Gauland will, dass Frieden herrscht in der Partei. An die Adresse der AfD-Mitglieder sagt er: „Wir sollten jetzt alle sehr vorsichtig sein mit irgendwelchen verbalen Auslassungen.“ Die „Flügel“-Anhänger seien schließlich „nicht unsere Gegner“. Auch nach außen will die AfD zur Zeit nicht so konfrontativ wirken wie sonst. Wenn ein Virus Gesundheit und Einkommen großer Teile der Bevölkerung bedroht, kann eine Oppositionspartei mit Fundamentalkritik nur schwer punkten.

Das weiß auch Gauland. Er fordert von der Bundesregierung aber mehr Transparenz. Sie solle offen sagen, wie sie in drei Monaten vorgehen wolle. „Wenn es nicht mehr zu bezahlen ist, wird man dann die Produktion wieder aufnehmen? Trotz des Risikos der Ansteckung? Und überlegt man dann, nur noch Ältere und andere Risikogruppen zu isolieren?“

Dass der Verfassungsschutz den „Flügel“ am 12. März zum Beobachtungsobjekt erklärte und als rechtsextreme Bestrebung einstufte, ist nicht der einzige Grund, weshalb der innerparteiliche Druck zuletzt so massiv wurde. Für die, die diesen Druck erzeugt haben, ist mit der Selbstauflösung auch noch nicht Schluss.

Argwöhnisch beobachten einige AfD-Mitglieder, was sich auf einer neuen Facebook-Seite mit dem Namen „Nationalkonservative Wertegemeinschaft“ tut. Mancher vermutet, dass „Flügel“-Treffen künftig einfach unter anderem Namen stattfinden – etwa als „patriotisches Sommerfest“. Der Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen wird in einem Rundschreiben an die Mitglieder deutlich.

In dem Text, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wirft er „Flügel“-Vertretern vor, der Partei und insbesondere den im öffentlichen Dienst beschäftigten Mitgliedern „in den Rücken gefallen“ zu sein. Der konkrete Vorwurf lautet, „willkürlich“ Parteiausschlussverfahren gegen drei Mitglieder eingestellt zu haben, die den Holocaust relativiert beziehungsweise Parteifreunden Gewalt angedroht oder eine Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz in Erwägung gezogen haben sollen.

Tatsächlich ist die Beobachtung durch den Verfassungsschutz mit der Selbstauflösung nicht aus der Welt. Der Vorsitzende des für die Geheimdienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremiums, Armin Schuster (CDU), sagt: „Die Menschen, die sich rassistisch oder antisemitisch äußern, die sind ja noch da in der Partei. Womöglich werden sie auch die Kontakte, die zu der Einstufung als Beobachtungsfall beigetragen haben, weiter pflegen.“

Anfangs hatte der Verfassungsschutz seine Einschätzung des „Flügels“ und dessen Protagonisten nur auf öffentliche Äußerungen gestützt. Dazu zählen Höckes Ansicht, Deutschland brauche eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Seit mehr als einem Jahr darf der Inlandsgeheimdienst aber auch observieren und andere Mittel einsetzen.

Was auffällig ist: Viele AfD-Mitglieder, die früher offen über ihre Nähe zum „Flügel“ sprachen, sagen nun: Eigentlich hätten sie nie so richtig dazugehört.

(c-st/dpa)