Neue Recherche AfD in vielen Gremien von Sparkassen und Betrieben vertreten

Mit den anstehenden Kommunal- und Landtagswahlen in diesem Jahr dürften es noch mehr Posten in den Kontrollgremien für die AfD werden, da der Partei starke Zugewinne prognostiziert würden, schreibt die Zeitung. Denn die Parteien entsendeten entsprechend dem politischen Proporz in den Parlamenten ihre Mitglieder in die Kontrollgremien.