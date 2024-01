Nach verlorener Landratswahl in Thüringen Warum die AfD jetzt nervös wird

Ob es nun eine Trendwende ist und der AfD-Höhenflug vorbei ist, müssen die kommenden Wochen zeigen. Hier ist auch die Bundesregierung gefordert. Schließlich trägt auch ihr Handeln dazu bei, dass Menschen aus lauter Frust die AfD wählen, wenn alles teurer wird, die Post nicht kommt, die Bahn nicht fährt und der Facharzttermin erst nach Monaten erhältlich ist. Nicht nur muss die Ampel künftig besser erklären was sie tut. Es muss dringend spürbare Verbesserungen im Alltag aller geben, im Nahverkehr, bei der Digitalisierung, bei den Behörden sowie in den Schulen und Krankenhäusern. Und doch muss auch klar sein: Die AfD ist keine Anti-Frust-Partei. Jeder, der dort sein Kreuz macht, weiß, was er tut.