RBB-Umfrage : AfD erstmals stärkste Kraft in Brandenburg - regierende SPD rutscht ab

AfD erstmals stärkste Kraft in Brandenburg - regierende SPD rutscht ab

Potsdam Weniger als drei Monate vor der Landtagswahl in Brandenburg ist die AfD in einer Umfrage erstmals stärkste Kraft. Zwischen der regierenden SPD, der CDU und den Grünen könnte sich im September ein Kopf-an-Kopf-Rennen anbahnen.

In der am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Infratest Dimap für den Rundfunk Berlin-Brandenburg kommt die Partei auf 21 Prozent. Für die regierende SPD würden nur noch 18 Prozent stimmen. Die Grünen kommen auf 17 Prozent und liegen gleichauf mit der CDU.

Die Linkspartei kommt in der Befragung auf 14 Prozent. In Umfragen hat das rot-rote Bündnis in Brandenburg seit Monaten keine Mehrheit mehr. Mit der Regierungsarbeit zeigten sich 48 Prozent der Befragten zufrieden, 49 Prozent drückten ihre Unzufriedenheit aus.