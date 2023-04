Höcke – „Werden regieren“ Hunderte demonstrieren gegen AfD in Erfurt

Bereits jetzt operiere die AfD aus einer „Position der Stärke“ heraus, sagte Höcke. Er verwies auf eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, nach der die Partei bei einer jetzigen Wahl mit 28 Prozent stärkste Kraft in Thüringen würde und sechs Prozentpunkte vor der Linken läge, die mit SPD und Grünen regiert. Thüringen solle „zu einer Blaupause für einen echten politischen Neuanfang in Deutschland“ werden, sagte er. 2024 ist dort Landtagswahl. Weidel, die laut AfD-Landesverband erstmals in Thüringen als Rednerin auftrat, erklärte, ein klarer Wählerwille könne weder ignoriert noch weggewischt werden.