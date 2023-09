Meinungsforscher über AfD-Höhenflug „Viele haben das Gefühl, dass es abwärts geht in Deutschland“

Güllner 35 Prozent der heutigen AfD-Anhänger hatten bei der letzten Bundestagswahl eine der drei Ampel-Parteien gewählt: 17 Prozent hat in diesem Jahr die SPD an die AfD verloren, 15 Prozent die FDP und drei Prozent sogar die Grünen. Gemessen am geringeren Stimmenanteil der FDP fällt die Abwanderung hier relativ gesehen am größten aus. Aber noch größer als die Zahl der AfD-Wähler ist die Gruppe der Nicht-Wähler: 28 bis 29 Prozent der Wahlberechtigten würden derzeit keiner Partei ihre Stimme geben. Da besteht die Gefahr, dass auch diese unzufriedenen Nichtwähler auch noch zu AfD-Wählern werden. Da müssen die demokratischen Parteien sehr aufpassen; denn die Stimmung in der Bevölkerung ist extrem ernst.