Manipuliertes Bild im Netz: AfD hetzt mit Fake-Foto von „Fridays for Future“-Demo in Potsdam

AfD hetzt mit Fake-Foto von „Fridays for Future“-Demo in Potsdam

Potsdam Ein gefälschtes Foto von einer „Fridays for Future“-Demo kursiert in den sozialen Netzwerken und wird von der AfD weiterverbreitet. Das Original stammt von der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ - und die wehrt sich jetzt.

Das Bild taucht nun in einem anderen Kontext wieder auf. Ursprünglich stand auf den Plakaten, die drei Jugendliche in die Kamera halten, „Schulstreik für das Klima“ und „It's our future“. In der Montage steht dort „Strom und Benzin sind nicht teuer genug - Rettet die Eisbeeren“ und „Schafft die Autos ab, geht doch zu Fuss“. Darunter klafft eine Texttafel mit den Worten „Diese 'Kinder' kann man nicht mehr retten... Endgültig verblödet!“