Eines ist nach den Wahlen in Hessen und Bayern gewiss: Die AfD ist auch im Westen kein vorübergehender Spuk mehr. In Bayern verbuchte die AfD Zugewinne von über vier Prozent, in Hessen sogar über fünf Prozent. Das sind mehr Zugewinne als die FDP bei beiden Wahlen insgesamt an Prozenten einfährt.