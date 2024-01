Einstufung als Verdachtsfall AfD gegen Verfassungsschutz – Berufungsverfahren auf März verschoben

Die Berufungsverfahren der AfD gegen die Einstufung als Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz sollen nun im März vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen stattfinden. In drei Verfahren, die ursprünglich für Ende Februar geplant waren, geht es um die Einstufung der Bundes-AfD, des sogenannten „Flügels“ sowie der Jugendorganisation „Junge Alternative“ als Verdachtsfälle, wie das Oberverwaltungsgericht am Dienstag in Münster mitteilte.