Zehn-Punkte-Plan AfD hat Pläne – die Gasleitung nach Russland reparieren zum Beispiel

Stattdessen sprechen die Parteichefs viele Themen an, über die sich Menschen tatsächlich und zu Recht Sorgen machen, liefern aber kaum konkrete Vorschläge, die umsetzbar wären. Stattdessen Schlagworte wie „Energiewende beenden“, „Verkehrswende beenden“ oder die kaum umsetzbare Idee, das Verbrenner-Aus auf EU-Ebene wieder rückgängig zu machen. Vor allem Alice Weidel tut das im Ton aggressiver Entrüstung. In erster Linie will sie Wandel zurückdrehen, bisherige Regierungsarbeit rückgängig machen: CO2-Abgaben streichen, Ausgaben für Migrations-, Klima-, Entwicklungspolitik zurückfahren, Migranten nur noch Sachleistungen zukommen lassen und so fort. Andere Vorschläge bleiben komplett pauschal: So will die Partei etwa durch „Fordern und Fördern alle Erwerbsfähigen in Beschäftigung bringen“ oder „Prioritäten bei der inneren Sicherheit richtig setzen“. Dagegen dürfte auch keine andere Partei des Bundestages etwas einzuwenden haben.