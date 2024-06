AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch sieht sich für „Banalität“ bestraft

Göring-Eckardt hatte im Bundestag gesagt, von Storch sei in der Angelegenheit bereits mehrfach ermahnt worden und habe Ordnungsrufe erhalten. „Sie hat damit bewusst und in einem nicht nur geringfügigen Maße gegen die parlamentarische Ordnung und Würde verstoßen.“ Ein Ordnungsgeld wird im Bundestag nur äußerst selten verhängt. In der Regel belässt es das Präsidium bei einem Ordnungsruf.