„Wer ist Herr Sellner?“ AfD-Fraktion spielt Treffen radikaler Rechter herunter

An der Zusammenkunft in Potsdam hatte auch Roland Hartwig teilgenommen, ein Berater von AfD-Chefin Alice Weidel. Sein Vertrag mit der Bundespartei wurde inzwischen nach Angaben eines Parteisprechers aufgelöst. Weidel bestätigte am Dienstag, „dass die Vertragsauflösung im Zusammenhang mit dem Treffen in Potsdam stattgefunden hat“. Auf eine Frage nach einer konkreteren Begründung antwortete sie: „Ich werde mich dazu nicht weiter äußern.“