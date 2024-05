Oberverwaltungsgericht in Münster Erneut Schlagabtausch zwischen AfD und Verfassungsschutz vor Urteil

AfD-Anwalt Conrad hatte am Montag in der mündlichen Verhandlung offen erklärt, dass es der Partei vor dem OVG bereits um das Bundesverwaltungsgericht gehe. „Der Senat ist erfahren genug um zu wissen, dass wir hier viel bereits für die nächste Instanz machen“, hatte der Anwalt erklärt. Die AfD hatte in Münster zahlreiche Befangenheitsanträge gegen die Richter des 5. Senats gestellt. Außerdem gab es über 470 Beweisanträge. Immer wieder wurde die mündliche Verhandlung am OVG in Münster für Beratungen unterbrochen.