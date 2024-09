Landtagswahlen Björn Höcke ist Wahlsieger ohne Machtoption

Höcke gilt seit langem als Strippenzieher der AfD im Hintergrund, agierte meist im Halbschatten. Da er in diesem Jahr an die Macht will, stellt er sich inzwischen zwar widerwillig, aber doch deutlich häufiger einer breiten Öffentlichkeit. Im Umgang mit Medien fiel er zuletzt allerdings mit diffusen, zum Teil auch unsouveränen Aktionen auf. So verweigerte die AfD in Thüringen zahlreichen Journalisten eine Akkreditierung zu ihrer Wahlparty - obwohl die Landtagswahl wegen des Rechtsrucks sogar von internationalem Interesse ist. Als Medienhäuser unter Berufung auf die Pressefreiheit klagten und recht bekamen, sagte die AfD die geplante Wahlparty kurzerhand ab. Eine Alternativ-Veranstaltung wurde am Sonntag von Fotografen und Kamerateams regelrecht belagert. Aus dem Lokal drangen nach Bekanntgabe der ersten Prognosen Applaus sowie Sprechchöre „Höcke, Höcke“ und „Jetzt geht’s los“.