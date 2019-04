"Gott will es: AfD stärkste Partei im Osten" : AfD empört Kirchen mit umstrittenen Facebookpost

Bonn Erneut hat die AfD mit einem Slogan für Aufregung gesorgt: Der umstrittene Facebook-Post mit der Überschrift "Gott will es: AfD stärkste Partei im Osten" wurde von mehreren Seiten scharf kritisiert.

In dem sozialen Netzwerk sprach die EKD am Samstag von einem "Missbrauch des Christentums" und nannte die Aktion "einfach nur abstoßend".

Bereits am Freitag hatte sich der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz erschrocken über den Post des AfD Kreisverbandes Saalekreis geäußert. Dieser zeigt eine Jesus-Figur zusammen mit dem Slogan "Gott will es: AfD stärkste Partei im Osten". Das habe mit Christentum nichts zu tun, sagte Polenz dem Online-Portal "Kirche-und-Leben.de" aus Münster.

Die AfD thematisiere das Christentum als militärisch starken Gegner des Islam und erinnere damit an die Kreuzzüge, sagte Polenz. Er verwies auf ähnliche Machenschaften des rassistischen Ku-Klux-Klan in den USA. Dieser verwende ebenfalls Kreuze als Symbole.

Die Partei sende "ein völlig unchristliches Signal" an die in Deutschland lebenden Muslime aus, sagte Polenz. Diese erführen so, was die AfD im Fall einer Regierungsbeteiligung unternehmen würde. "Diese Berufung auf das Christentum ist nicht geprägt durch Nächstenliebe, Versöhnung und Frieden." Vielmehr gehe es um nationalstaatliches Denken. Der Bezug auf Gott werde missbraucht für ein ausgrenzend verstandenes christliches Abendland.