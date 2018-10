AfD-Diskussion mit ARD und ZDF: „Wir wollen Fakten liefern“

Dresden ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ARD-„Tagesschau“-Chef Kai Gniffke haben den Vorwurf der AfD zurückgewiesen, die öffentlich-rechtlichen Medien würden tendenziös berichten. Am Abend stellten sie sich kritischen Fragen bei einer Podiumsdiskussion.

„Wir wollen niemanden bevormunden. Wir wollen Fakten liefern“, sagte Frey am Donnerstagabend in Dresden bei einer Podiumsdiskussion. „Die Entscheidung, ob jemand gut oder schlecht ist, überlassen wir dem Zuschauer.“

Er wolle sich die Kritik an den Medien anhören und er sei gern nach Sachsen gekommen, sagte Frey. Zugleich kritisierte er den Ton, den Teile der AfD gegenüber den Journalisten anschlügen. Auch die „hämische Kritik“ an einzelnen Journalisten müsse aufhören. Und weiter sagte der ZDF-Chefredakteur: „Wenn Sie in den Dialog treten wollen, müssen sie ihr Verhältnis zum rechten Rand klären.“