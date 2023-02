Fotos Die bekanntesten Politiker aus 10 Jahren AfD

Alexander Gauland (81): geboren am 20. Februar 1941 in Chemnitz, Ehrenvorsitzender und ehemaliger Fraktionsvorsitzender. Im Bundesvorstand ist er ein wichtiger Strippenzieher. Das liegt erstens daran, dass er als ehemaliger CDU-Staatskanzleichef in Hessen mehr politische Erfahrung hat als seine Parteikollegen. Zweitens sehen sie ihn aufgrund seines Alters nicht als direkten Konkurrenten. Gauland vertritt teilweise rechtsnationale Positionen. Er sieht die AfD als "Partei des kleinen Mannes". Er ist gegen Einwanderung aus dem arabischen Kulturkreis und sagt Sätze wie: "Ich will nicht in einer muslimischen Gesellschaft leben, dafür haben wir schließlich 1683 die Türken vor Wien aufgehalten."



