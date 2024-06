AfD-Chefin war „Fake aufgesessen“ Weidel entschuldigt sich bei Innenministerin Faeser

Laut dem Portal „T-Online“ war das Fake von ChatGPT, also einem Sprachgenerator mit Künstlicher Intelligenz, erstellt worden. Die AfD ließ eine Anfrage zu den Hintergründen zunächst unbeantwortet. In der erfundenen Pressemitteilung geht es unter anderem darum, dass ein Video von der Messerattacke in Mannheim nicht weiter verbreitet werden sollte, weil dies der AfD nützen könnte. Weidel hatte Auszüge daraus in der Rede wörtlich vorgetragen und die Tatsache, dass „solche Leute“ wie Faeser noch im Amt seien, als „Schande“ und „widerwärtig“ bezeichnet. Auf X schrieb sie nun, der „Tenor“ ihrer Bemerkungen zur Innenministerin bleibe „dennoch richtig“.