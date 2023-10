AfD-Chef im Krankenhaus Hintergründe zu Behandlung von Chrupalla noch unklar

Am Donnerstag teilte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt mit, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt „wegen des Verdachts der Körperverletzung“ eingeleitet worden sei. In der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und bayerischer Kriminalpolizei hieß es Donnerstagnachmittag zugleich: „Bei der Veranstaltung in Ingolstadt haben nach dem derzeitigen Kenntnisstand mehrere Personen Selfies mit Herrn Chrupalla gefertigt, bei denen es zu einem leichten Körperkontakt kam. Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde.“ In zeitlichem Abstand dazu, auf dem Weg zur Bühne, habe Chrupalla Schmerzen im Oberarm verspürt. „Aufgrund weiterer gesundheitlicher Beschwerden wurde Herr Chrupalla zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Ingolstadt verbracht. Am Oberarm konnte eine oberflächliche Rötung bzw. Schwellung festgestellt werden. Die weiteren bislang durchgeführten Untersuchungen verliefen unauffällig“, heißt es in der Pressemitteilung. Als Zeugen für diese Informationen nannten die Ermittler Chrupalla selbst, „seine Personenschützer, eine Frau, die als Ordnerin der Veranstaltung tätig war und weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung“. Derzeit würden weitere Ermittlungen durchgeführt, hieß es in der Mitteilung. Das Verfahren laufe gegen unbekannt, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft zudem mit, Verdächtige gebe es nicht. Bereits bei einem Anfangsverdacht werde ein solches Ermittlungsverfahren eingeleitet.