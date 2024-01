Chrupalla bei Maischberger “83 Millionen sind nicht auf die Straße gegangen“

„Es waren an diesem Wochenende rund 900.000 Menschen, die bundesweit auf die Straße gegangen sind“, sagt Sandra Maischberger in ihrer Sendung am Dienstagabend. „Herr Chrupalla, macht das auf Sie Eindruck?“ An den Demonstrationen gegen die AfD haben sich in den vergangenen Tagen zwischen 900.000 und 1,5 Millionen Menschen beteiligt, eine genaue Zahl ist schwer zu benennen. AfD-Chef Tino Chrupalla goutiert, dass man seine Bürgerrechte nutzt, das sei ja verfassungsmäßig verankert. „Wenn viele Menschen mit der Regierung und auch für die Regierung auf die Straße gehen, kann man das begrüßen“, sagt er. Damit spielt er darauf an, dass Olaf Scholz und Annalena Baerbock sich in Potsdam an den Protesten beteiligt haben.