Bundesparteitag am Wochenende in Essen Eine zerstrittene AfD hat vieles zu klären

In Brandenburg, Sachsen und Thüringen liegt die AfD in Umfragen vorne und will in mindestens einem Bundesland in die Regierung kommen. Die Partei will daher ein professionelleres Bild als bisher abgeben. So werden derzeit für den Bundesparteitag Anträge umformuliert und verschiedene Listen für den Bundesvorstand diskutiert. Selbst bei der brisanten Frage, ob anstelle einer Doppelspitze ein neuer Generalsekretär bei nur einem Parteivorsitzenden gewählt werden soll, könnte es eine versöhnliche Antwort geben, wenn das auf einen Zeitpunkt weiter in der Zukunft vertagt wird.