Demo-Rave, Mahnwache, Straßensperrungen Welche Protestveranstaltungen zum AfD-Bundesparteitag in Essen geplant sind

Da am Hauptbahnhof Essen sowohl am Freitag als auch am Samstag Demonstrationszüge starten, kann es dort und in der Stadtmitte vorübergehend recht voll werden. Hinzu kommt, dass drei Spiele der Fußball-EM an diesem Wochenende in NRW ausgetragen werden: Und zwar die Achtelfinalpartien in Dortmund (Samstag, 21 Uhr), in Gelsenkirchen (Sonntag, 18 Uhr) und in Köln (Sonntag, 21 Uhr). Das Reiseaufkommen auf den Knotenstrecken rund um das Ruhrgebiet wird also ohnehin stärker sein. Reisende durch NRW sollten an dem Wochenende besser etwas mehr Zeit einplanen, vor allem am Samstag.