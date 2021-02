Gerichtsurteil : Bundesinnenministerium muss Tweet über AfD löschen

Berlin Einem Gerichtsbeschluss zufolge muss das Bundesinnenministerium einen Tweet eines seiner Pressesprecher zur AfD löschen. Einem entsprechenden Eilantrag der Partei gab das Berliner Verwaltungsgericht am Mittwoch teilweise statt, wie das Gericht mitteilte.

In dem Tweet vom 28. Januar ging es demnach um die laufende Prüfung, ob die AfD vom Bundesverfassungsschutz (BfV) als Verdachtsfall eingestuft wird. (Az. VG 1 L 127/21)

In dem Tweet veröffentlichte der BMI-Sprecher den Angaben zufolge Äußerungen von Innenminister Horst Seehofer (CSU) zum "Stand des BfV-Gutachtens zur AfD". Das Gutachten werde "in juristischer Hinsicht geprüft", es gebe "keine politische Vorgaben", Seehofer wolle "aber in überschaubarer Zeit Klarheit haben".