ZDF-Interview am Wahlabend : Ein Plakat stiehlt Gauland die Show

Dieses Plakat hielt die Demonstrantin während des ZDF-Interviews mit AfD-Chef Alexander Gauland in die Höhe, so dass es im Hintergrund des Interviews zu sehen war. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Potsdam Die Plakat-Aktion einer Anti-Rassismus-Demonstrantin bringt den TV-Sender ZDF in Erklärungsnot. Kritiker sehen die Neutralität in Gefahr, andere feiern die Plakat-Trägerin.

Kleine Geste – große Wirkung: Viele Nutzer feiern in den sozialen Medien die Tat einer jungen Frau. Sie hielt während eines ZDF-Interviews mit dem Bundessprecher und Fraktionsvorsitzenden der AfD, Alexander Gauland, ein Anti-Rassismus-Plakat in die Kameras. „Rassisten sind keine Alternative“ stand darauf. Zur gleichen Zeit verteidigte sich der AfD-Chef gegen Vorwürfe, Spitzenpolitiker seiner Partei pflegten zu enge Beziehungen zu Rechtsextremisten. Die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten hatte während des Wahlabends in Potsdam die Fragen gestellt.

Allerdings findet die Aktion nicht nur Freunde im Internet. Kritiker beklagen, dass der TV-Sender die Demonstrantin gewähren ließ. Die Regie des Senders habe versagt, meinte ein Twitter-Nutzer. Andere schlossen sich an – mit teilweise noch drastischeren Sprüchen. Ein Sprecher des Senders erklärte auf Anfrage, dass die Person, die das Schild präsentiert habe, sich in einem Bereich außerhalb des ZDF-Wahlstudios aufgehalten habe. Und der war öffentlich zugänglich. „Die Regie des ZDF reagierte darauf mit einer Bildführung, die auch in dieser Situation die Aussagen der Interviewpartner in den Fokus rückte“, sagte der Sprecher unserer Redaktion. Allerdings war das Plakat in der Sendung weiterhin zu sehen, mit der Aktivistin nahm das ZDF keinen Kontakt auf.