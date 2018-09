AfD: Alice Weidel beklagt Ungleichbehandlung im Bundestag

Düsseldorf "Da wird mit zweierlei Maß gemessen", sagte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel unserer Redaktion.

Zum Beispiel sei es ohne Folgen geblieben, als ihr Co-Vorsitzender Alexander Gauland auf den Misthaufen gewünscht worden sei. Vor einem Jahr, am 24. September 2017, zog die Partei mit 12,6 Prozent als drittstärkste Kraft in das Parlament.

In Umfragen liegt die 2013 gegründete AfD seit Monaten über ihrem Wahlergebnis. An diesem Sonntag ist sie in der aktuellen Emnid-Umfrage sogar erstmals vor der SPD zweitstärkste Kraft geworden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik konnte sich damit eine Partei am rechten Rand des Parteiensystems flächendeckend etablieren.