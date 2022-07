Extreme Temperaturen : Ärzteverband Marburger Bund fordert erneut Hitzeschutzplan

Berlin Angesichts der stark steigenden Temperaturen hat der Ärzteverband Marburger Bund einen nationalen Hitzeschutzplan gefordert. Mit der Forderung ist der Verband nicht alleine. Derweil erwartet der Kassenärztechef Gassen viele Hitzetote - auch in Deutschland.

In der Debatte um einen Hitzeschutzplan sieht der Ärzteverband Marburger Bund weiterhin die Bundesregierung in der Verantwortung. „Nationale Vorgaben können helfen, dass wir ein bisschen Tempo in die Entwicklung bekommen“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna am Mittwoch dem Deutschlandfunk. Dabei gehe es nicht darum, den Kommunen Dinge vorzuschreiben. Sie fordere bundesweite Vorgaben, aus denen die Kommunen eigene Pläne entwickeln sollten.