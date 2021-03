Corona-Imfpstart in Arztpraxen am 1. April : Ärztepräsident: Ärzte sollten selbst über Impfreihenfolge entscheiden können

Ärztepräsident Klaus Reinhardt Foto: dpa/Gregor Fischer

Niedergelassene Ärzte sollen nach den Worten von Ärztepräsident Klaus Reinhardt künftig selbst über die Impfreihenfolge ihrer Patienten entscheiden dürfen, sobald sie über genügend Corona-Impfstoffe verfügen, weil sie ihre Patienten am besten kennen würden. Die Ärzte sollen bundesweit ab 1. April mit den Corona-Impfungen starten.

„Sobald wir ausreichend Impfstoff für alle haben, sollten Haus- und Fachärzte auch selbst über die Impfreihenfolge entscheiden dürfen. Sie wissen am besten, welche ihrer Patienten besonders gefährdet sind“, sagte Reinhardt unserer Redaktion. „Zu viele Vorgaben und Prüfverfahren halten uns nur unnötig auf. Das sollten wir unbedingt vermeiden“, erklärte der Präsident der Bundesärztekammer.

„Die Impfkampagne in Deutschland wird deutlich Fahrt aufnehmen, wenn ab April Haus- und Facharztpraxen in die Corona-Impfungen einbezogen werden“, sagte Reinhardt. „Die Praxen versorgen die Bevölkerung jedes Jahr millionenfach und in kürzester Zeit mit Impfungen gegen die saisonale Grippe. Die Strukturen und das Know-how sind also vorhanden, um schnell und in hoher Frequenz mit dem Impfen zu beginnen. Die Praxen sind startklar, jetzt müssen Bund und Länder sicherstellen, dass ausreichend Impfstoff und Verbrauchsmaterialien zur Verfügung stehen“, sagte Reinhardt. „Gut und richtig ist, dass der Verwaltungsaufwand gering gehalten werden soll, damit die zusätzlichen Aufgaben problemlos in die Praxisabläufe integriert werden können.“

Ab Anfang April sollen die niedergelassenen Ärzte in Deutschland flächendeckend mit Corona-Impfungen beginnen. Darauf einigten sich die Fachminister von Bund und Ländern bereits am Montag in der Gesundheitsministerkonferenz. Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch darüber entscheiden.

Der Impfstoff soll auf dem normalen Weg über Großhandel und Apotheken in die Praxen kommen. Der bürokratische Aufwand für die Arztpraxen solle auf ein Minimum reduziert werden, hieß es. Die Impfzentren sollen vorerst bestehen bleiben. Vereinbarte Termine dort sollen erhalten bleiben.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach befürchtet, dass die Impfungen der besonders gefährdeten Gruppen zu kurz kommen könnten, wenn künftig die Impfreihenfolge nicht mehr strikt eingehalten werde. Ähnlich war der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, interpretiert worden. Mertens hatte gesagt, es habe gute Argumente gegeben, die Praxen erst bei genug Impfstoff einzubeziehen. Im Interview mit unserer Redaktion stellt Mertens jedoch am Mittwoch klar, dass auch er mehr Entscheidungsbefugnisse der Ärzte über die Impfreihenfolge befürworte, solange sichergestellt sei, dass die besonders gefährdeten Gruppen vorrangig geimpft würden.

Bis Sonntag wurden laut Bundesgesundheitsministerium 2,5 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Das sind drei Prozent der Bevölkerung. 5,2 Millionen Menschen haben mindestens eine Impfdosis erhalten.

Bund und Länder hatten bereits am Mittwoch beschlossen, dass mit steigenden Mengen an Impfdosen haus- und fachärztliche Praxen ab Ende März/Anfang April generell in die Impfkampagne eingebunden werden sollen. Die Priorisierung einzelner Bevölkerungsgruppen soll beibehalten werden, aber dann sollen die Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, wer auf Basis der Empfehlungen die Impfung erhält.