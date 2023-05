Nach mutmaßlichem Geheimnisverrat Er kommt. Er kommt nicht. Er kommt vielleicht.

Ob Selenskyj unter diesen Umständen tatsächlich noch persönlich nach Deutschland kommt, ist zumindest offen. Von dem Besuch, der geheim hätte bleiben soll, weiß nun die ganze Welt – auch Russland. Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner sagte am Freitag in Berlin nur so viel: „Zu dem Thema (Selenskyj-Besuch) kann ich Ihnen heute überhaupt nichts sagen.“ Höchstens: „Wenn es so einen Besuch gäbe, würden wir ihn kurzfristig ankündigen.“ Die Regierung in Kiew, so viel weiß man inzwischen in Berlin, ist einigermaßen verschnupft darüber, dass eine mögliche Reise ihres Staatspräsidenten nach Deutschland bekannt wurde, bevor sie bekannt werden sollte. Der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew nennt den mutmaßlichen Geheimnisverrat „sehr unglücklich“. Ob Selenskyj nun noch persönlich den Karls-Preis in Aachen entgegennehmen werde gilt inzwischen als ebenso offen wie die gesamte Reise nach Deutschland.