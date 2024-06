Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bedienstete des Auswärtigen Amtes Ärger für Annalena Baerbock: Falsche Visa für Afghanen

Wenn Annalena Baerbock in diesen Tagen auf die Weltkarte guckt, dürfte ihr Blick wieder nach Afghanistan und auch nach Pakistan gehen. Aus triftigem Grund: In zwei deutschen Staatsanwaltschaften interessieren sich Ermittler aktuell ebenfalls für das Geschehen in Afghanistan und an der deutschen Botschaft in Islamabad, Pakistan. Sie gehen Strafanzeigen nach, wonach Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes bei der Erteilung von Visa für Afghanen für deren Weg nach Deutschland nicht genau genug hingeschaut haben könnten. Der Verdacht: Dokumentenfälschung gegen „einige wenige“ Bedienstete der Visa-Abteilung der deutschen Botschaft in Pakistan, weil sie sogenannte Proxy-Pässe (Proxy deutsch: Stellvertreter) unerlaubterweise mit einem Visum gestempelt hätten. Solche Proxy-Pässe, beantragt von engen Verwandten, nicht vom späteren Passinhaber selbst, gelten in Afghanistan als legale Dokumente. In Deutschland aber werden sie nicht anerkannt und seien deshalb auch „nicht visierfähig“, dürften also nicht mit einem Visum versehen werden, wie der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Sebastian Fischer, am Freitag in Berlin sagte.