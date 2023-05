Neue Fahrgastrechte, Corona-Warn-App im Ruhemodus, Windows-10-Support endet Das ändert sich im Juni für Verbraucherinnen und Verbraucher

Vergleichsweise früh können sich die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr über die Sommerferien freuen. Bereits am 22. Juni werden sie in die Pause entlassen. In den meisten Bundesländer ist im Juli und August frei. Bayern startet erst am 31. Juli in die großen Ferien. Nur wenige Tage später (4. August) geht der Unterricht in NRW dann schon wieder los.