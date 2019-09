Hebammen, Psychotherapeuten, Implantate : Diese Änderungen im Gesundheitswesen hat der Bundestag beschlossen

Berlin Der Bundestag hat in der Nacht zu Freitag eine Reihe von Neuerungen im Gesundheitswesen beschlossen, darunter auch ein Studium für Hebammen. Ein Überblick.

Das Parlament billigte ein Gesetz zur Errichtung eines Implantateregisters, in dem Angaben zur Haltbarkeit und Qualität des eingesetzten Hilfsmittels gespeichert werden. Knieprothesen, Herzschrittmacher und andere Implantate müssen in Deutschland künftig also zentral registriert werden. So soll bei Komplikationen oder Rückrufen schneller reagiert werden können. Hersteller müssen ihre Produkte in der Datenbank registrieren.