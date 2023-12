Bürgergeld, Elterngeld, E-Rezept Was sich 2024 für Eltern, Kassenpatienten, Rentner und Autofahrer ändert

Die werden regelmäßig in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung erhöht und bedeuten, dass bis zu dieser Grenze Beiträge vom Einkommen erhoben werden. Die Grenze liegt ab Januar in der gesetzlichen Krankenversicherung bei einem Jahreseinkommen von 62.100 Euro (5175 Euro monatlich), in der gesetzlichen Rentenversicherung bei 90.600 (7550) Euro im Westen und 89.400 (7450) Euro im Osten. In 2023 lag die Beitragsbemessungsgrenze bei der Krankenversicherung noch nur bei 59.850 Euro im Jahr, es wurde also von weniger Einkommen der Beitrag abgezogen. In den Rentenversicherung lag die Grenze im Westen bei monatlich 7100 Euro.