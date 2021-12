Vor Treffen der Verkehrsminister : ADAC hält längere Probezeit für Fahranfänger für sinnvoll

München/Bremen Die Führerschein-Probezeit für Fahranfänger sollte nach Ansicht des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) von zwei auf drei Jahre verlängert werden. Eine solche Reform mache Sinn.

In einem gewissen zeitlichen Abstand sollten nach Erhalt der Fahrerlaubnis eine „Feedback-Schleife“ eingeführt werden. „Das können Feedbackfahrten oder Fahrsicherheitstrainings sein. Nach erfolgreicher Teilnahme wäre dann wiederum eine Reduzierung der Probezeit um ein Jahr denkbar“, betonte van Randenborgh. Am (heutigen) Donnerstag und Freitag treffen sich die Verkehrsminister der Länder in einer Videoschalte zu einer Konferenz, bei der die „Reform des Maßnahmensystems für Fahranfänger“ auf der Tagesordnung steht.