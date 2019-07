Achtjähriger vor Zug gestoßen : Wie Frankfurt für politische Zwecke instrumentalisiert wird

Frankfurt/Düsseldorf Es ist eine Tat, für die die Worte fehlen: Ein Mann stößt im Frankfurter Hauptbahnhof eine Mutter und ihr Kind vor einen ICE, der Junge stirbt. Neben Bestürzung und Entsetzen mehrt sich Kritik an jenen, die versuchen, aus dem Fall politisch Kapital zu schlagen.

Ein achtjähriger Junge und seine Mutter sind am Montag im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Mann vor einen einfahrenden ICE in gestoßen worden. Die Mutter konnte sich retten, der Junge ist gestorben. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen Mordes und wertet Videoaufnahmen aus.

Die AfD sieht in dem Tod des Achtjährigen einen neuen Anlass für bekannte Slogans. So fordert die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, dass „endlich die Bürger unseres Landes“ geschützt würden, „statt der grenzenlosen Willkommenskultur“. Fünf Stunden später legt sie nach: „Während ganz Deutschland trauert, hebt #Merkel ohne ein Wort der Anteilnahme in den Urlaub ab – natürlich auf Kosten der Steuerzahler. Aus den Augen, aus dem Sinn: Symbolisch für die Politik Merkels und von #CDU/#CSU im #Bundestag seit spätestens 2015! #Frankfurt #Staatsversagen“. Die Bundeskanzlerin fährt privat und auf eigene Kosten in den Urlaub.