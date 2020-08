Gießener Ärztin Hänel : Radikaler Abtreibungsgegner wegen Holocaust-Schmähungen verurteilt

Hamburg Die Gießener Ärztin Kristina Hänel war wiederholt das Ziel des Abtreibungsgegners Klaus Günter Annen. Jener fehlte bei der Gerichtsverhandlung unentschuldigt. Auch sein Anwalt war nicht zu erreichen.

In dem Zivilprozess der Gießener Ärztin Kristina Hänel (64) gegen den Abtreibungsgegner Klaus Günter Annen hat das Landgericht Hamburg am Montag sein Urteil gesprochen. Demnach sind dem Betreiber der Internetseite "babycaust.de" Äußerungen über Hänel untersagt, in denen Schwangerschaftsabbrüche mit dem Holocaust verglichen und gleichgesetzt werden. Die Medizinerin müsse es nicht hinnehmen, mit Wachmannschaften und Ärzten in den Konzentrationslagern der Nazis verglichen und mit dem Ausdruck "entartet" belegt zu werden, hieß es. Das Gericht sah darin eine rechtlich unzulässige "Schmähkritik". Das Recht auf freie Meinungsäußerung deckt Derartiges grundsätzlich nicht ab.