Rückzug aus dem Parlament Bye, bye, Bundestag – warum so viele Abgeordnete aufhören

Es sind so viele gleichzeitig, dass von einem Brain-Drain im Deutschen Bundestag die Rede sein kann – also von der vielfachen Abwanderung von Talenten. Quer durch die Fraktionen geben immer mehr Abgeordnete bekannt, dass sie 2025 nicht erneut für ein Bundestagsmandat kandidieren werden. Grob überschlagen sind es einige Dutzend, vollständige Listen gibt es bislang aber nicht. Manche treten aus Altersgründen nicht mehr an, doch das trifft längst nicht auf alle zu. Einige kommen aus Ostdeutschland, doch es sind auch Abgeordnete aus dem Westen dabei. Einige kommen aus den Ampel-Fraktionen, aber längst nicht alle. Was also ist der Grund für diese Häufung von Abgängen?