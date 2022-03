Lafontaine tritt aus Linkspartei aus : Abschied mit Scherbenhaufen

Meinung Berlin Erst verließ er die SPD, jetzt hat Oskar Lafontaine bei der Linkspartei das Handtuch geworfen. Auch wie damals geht der 78-Jährige mit Paukenschlag – und im Unfrieden.

Wenn Oskar Lafontaine geht, dann richtig. Es geht bei ihm nicht ohne Rauch und Feuer. Nach dem legendären Bruch mit der SPD , deren Vorsitzender und Kanzlerkandidat er einmal, hat der Saarländer nun auch seine politische Scheidung von der Linkspartei verkündet, die er einst mitgegründet hatte. Es ist die Folge eines langen Streits mit der Spitze seiner Landespartei, an dessen Ende ein erheblicher Schaden zu bestaunen ist, fast eine Anleitung zur Selbstzerstörung.

Am Mittwoch noch hatte Lafontaine seine letzte Rede im Landtag von Saarbrücken gehalten, dessen Mitglied er gut 30 Jahre war. Mindestens dort war er eine Institution – als ehemaliger Saarbrücker Oberbürgermeister und Ministerpräsident, Fraktions- und Parteichef im Land wie im Bund. Unter Lafontaine als Spitzenkandidat schaffte die Linke im Saarland einst traumhafte 21 Prozent, später deutlich zweistellige Werte. Jetzt muss die Linke nach einem jahrelangen Kleinkrieg zwischen Fraktionschef Lafontaine und dem windigen Landesvorsitzenden Thomas Lutze gar um den Einzug in den Landtag bangen. Lafontaine wirft Lutze vor, dieser habe sich durch ein Betrugssystem mit manipulierten Listen durch von ihm bezahlte Mitglieder für den Bundestag aufgestellt und damit die Macht gesichert.

Lafontaine kann nicht anders. Bei ihm geht es nur ganz oder gar nicht. So war es, als er, der Missverstandene, im Frühjahr 1999 als Bundesfinanzminister dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder quasi über Nacht das Kündigungsschreiben auf dem Schreibtisch zurückließ und das Kapitel Bundeskabinett beendete. Mit seinem nun erklärten Parteiaustritt kommt der 78 Jahre alte Vollblutpolitiker einem möglichen Rauswurf aus einem laufenden Parteiausschlussverfahren bevor. Immerhin behielt er das Heft des Handels in der Hand. Lafontaine kann aber auch an der Erkenntnis nicht vorbeisehen, dass er eine der letzten Hochburgen seiner Partei – zumal im Westen – mitangezündet hat. Jetzt steht die Linke im Saarland vor einem Scherbenhaufen. Lafontaine geht mit Paukenschlag – und im Unfrieden. Wieder einmal. Kein schönes Ende für ein facettenreiches politisches Lebenswerk. Viel Auf, viel Ab, jetzt Aus.