Abschiebungen und Sprachkurse : Bundesregierung billigt Gesetze zur Rückkehr sowie Integration von Flüchtlingen

Eine Flüchtlingsfamilie kommt in einer Erstaufnahmeeinrichtung an (Symbolfoto). Foto: dpa/Bernd Thissen

Berlin Die Bundesregierung hat am Mittwoch Gesetze zur schnelleren Abschiebungen ausreisepflichtiger Ausländer beschlossen, aber auch zur besseren Integration der in Deutschland lebenden Flüchtlinge.

Auch das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz" von Bundesinnenminister Horst Seehofer wurde vom Kabinett gebilligt. Es sieht vor, die Möglichkeiten der so genannten Sicherungshaft auszuweiten und eine "Mitwirkungshaft" einzuführen.

Wegen eines Mangels an Plätzen für die Abschiebehaft sollen Abschiebekandidaten auch in regulären Strafanstalten untergebracht werden können - dieser Punkt stößt bei Flüchtlingshelfern und der Opposition auf besonders scharfe Kritik.

Einem weiteren Gesetz zufolge sollen Flüchtlinge, denen der Aufenthalt in Deutschland gestattet ist, nach neun Monaten Aufenthalt in Deutschland an einem Integrationskurs oder einem berufsbezogenen Sprachkurs teilnehmen können, wenn sie bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitssuchend gemeldet sind.