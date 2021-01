Anfrage der AfD : Zahl der Abschiebungen aus Deutschland hat sich 2020 halbiert

Berlin 10.800 Menschen sind im vergangenen Jahr aus Deutschland abgeschoben werden – das sind etwas mehr als halb so viele wie noch 2019. Und auch künftig werden Abschiebungen für die Behörden nicht leichter.

Laut der Antwort des Ministeriums wurden im vergangenen Jahr 16.921 der schon bei der Bundespolizei angemeldeten Abschiebungsversuche „vor dem Vollzug abgebrochen“. In den insgesamt 10.800 Abschiebungen sind demnach 2.953 Dublin-Überstellungen innerhalb des Schengen-Raumes enthalten, wichtigstes Zielland war Frankreich (712). Nach Griechenland gab es 2020 lediglich vier Überstellungen, wie das Bundesinnenministerium der Zeitung mitteilte.

Künftig werden Abschiebungen nach Griechenland noch schwieriger: Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster hatte am Dienstag geurteilt, dass in Griechenland bereits anerkannte Flüchtlinge derzeit nicht dorthin abgeschoben werden können, weil ihnen dort „die ernsthafte Gefahr einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung“ drohe. Gegen das Urteil kann Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht eingelegt werden.