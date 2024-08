Debatte um Abschiebungen Der Rechtsstaat gilt auch für seine Feinde

Nach dem Dublin-Abkommen der EU ist das Land für den Asylantrag zuständig, in das der Flüchtling als erstes einreist. Stellt also ein politisch Verfolgter seinen Asylantrag in Deutschland, ist aber über Italien oder Bulgarien eingereist, können ihn die deutschen Ausländerbehörden in das Erstaufnahmeland überstellen. Eine Überstellung ist keine Abschiebung. Der Flüchtling durchläuft im betreffenden Land das Asylverfahren und kann auch von dort abgeschoben werden, wenn der Antrag scheitert und die Ausweisung rechtskräftig wird.