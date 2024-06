Vor der Europawahl Abschiebungen, Atom, Flut – Union erhöht Druck auf Ampel

Vor der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag betonte Merz: „Wir haben ein massives Problem mit Islamismus in Deutschland.“ Die Mannheimer Ereignisse, die Kalifat-Demos in Hamburg, aber auch die steigende Zahl der Gewalttaten in diesem Bereich seien Belege dafür. „Das muss jetzt wirklich sehr harte Konsequenzen haben“, so der Fraktionschef. Unmittelbar nach der Aussprache zur Kanzler-Erklärung werde man daher einen Antrag für einen härteren Kampf gegen den Islamismus einbringen. Abschiebungen Ausreisepflichtiger auch nach Afghanistan und Syrien müssten wieder möglich sein. Aus der Union hieß es, dazu habe man Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zuletzt im März per Brief gedrängt, doch passiert sei nichts. Inzwischen hat sich in dieser Frage sowohl Faeser als auch die SPD-Fraktion bewegt. Merz bot der Bundesregierung die Zusammenarbeit an.