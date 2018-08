Abschiebung des Islamisten Sami A.: Seehofer führt Gespräche mit Tunesien

Düsseldorf/Berlin Horst Seehofer bat seinen tunesischen Amtskollegen Hichem Fourati um eine diplomatische Zusicherung: Der als Gefährder eingestufte Sami A. solle in seinem Heimatland nicht misshandelt werden.

In das Gerangel um die Rückkehr des abgeschobenen Islamisten Sami A. nach Deutschland kommt Bewegung. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bat seinen tunesischen Amtskollegen Hichem Fourati um eine diplomatische Zusicherung, dass der als Gefährder eingestufte Sami A. in seinem Heimatland nicht misshandelt werde. Eine solche Zusicherung wäre die Voraussetzung dafür, dass die Justiz eine Abschiebung des Tunesiers akzeptiert. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) machte in dieser Sache weiter Druck auf die Bundespolitik. Den Behauptungen der Anwälte von Sami A., der 42-Jährige sei in Tunesien gefoltert werden, schenkte Laschet allerdings keinen Glauben.