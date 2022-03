Ministerpräsidentenkonferenz : Corona-Scherbengericht für die Ampel

„Jetzt schalte ich nach Jerusalem“: Mit diesen Worten rief Bundeskanzler Olaf Scholz den aus der Corona-Isolation in Israel eingeblendeten NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst auf. Foto: AP/Michael Sohn

Analyse Berlin Über Parteigrenzen hinweg rechnen Ministerpräsidenten mit dem neuen Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung ab. Wüst macht Scholz Vorwürfe, die heftigste Kritik muss Gesundheitsminister Lauterbach einstecken.

Neben dem Kanzler ist ein riesiger Flachbildschirm aufgebaut. Zu sehen ist Hendrik Wüst, der in der Übertragung aus dem Nahen Osten ein bisschen gelbstichig wirkt, was seinen Düsseldorfer Koalitionspartner FDP sicher freuen dürfte. Wüst wurde bekanntlich während eines Israel-Besuchs von einer Corona-Infektion erwischt. Deshalb nimmt der NRW-Ministerpräsident per Videoschalte aus seiner Isolation im weltbekannten „King David“-Hotel in Jerusalem an der Bund-Länder-Schalte mit dem Kanzler zu Corona, Ukraine-Krieg und Energiepreisen teil. Olaf Scholz frotzelt ein wenig: „Er wird festgehalten, weil ihn eine Corona-Infektion erreicht hat, die ihm offensichtlich nicht sehr zusetzt.“ Dann wünscht Scholz gute Besserung und schnelle Genesung. Das waren die mit Abstand freundlichsten Worte, die zwischen Kanzler und Länderchefs an diesem Donnerstag ausgetauscht wurden. Teilnehmer berichteten, noch nie seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als zwei Jahren habe es so ein heftiges Scherbengericht zum Vorgehen der Bundesregierung gegeben. Von „brutaler parteiübergreifender Kritik“ am Corona-Kurs und dem Infektionsschutzgesetz sowohl im Verfahren als auch in der Sache war die Rede. Und das will etwas heißen, schließlich fetzte sich auch Angela Merkel immer wieder mit den Ländern.

Das passierte im Corona-Teil: Eindrucksvoll sind allein die aus der Videoschalte übermittelten Zitate wichtiger Player. Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow meinte: „Zwei Jahre haben Bund und Ländern gemeinsam erfolgreich gearbeitet - jetzt steigt der Bund aus.“ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kanzelte einen aus seiner Sicht lückenhaften Basisschutz der Ampel ab Anfang April ab: „Ich halte das nicht für vertretbar.“ Der Stuttgarter Landesvater Winfried Kretschmann von den Grünen wetterte: „Einen solchen Umgang mit den Ländern hat es noch nie gegeben.“ Es gebe keine rationalen Gründe, „warum es zu diesem Bruch von Seiten des Bundes kommt“. Hessens MP Volker Bouffier (CDU) knöpfte sich Scholz‘ zuletzt Corona erkrankten Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt vor: „Das Verfahren ist schlicht unsäglich.“ Ähnlich sah es CSU-Chef Markus Söder. Er suchte sich den Gesundheitsminister als Zielscheibe aus: „Herr Lauterbach: Sie warnen, warnen, warnen - und geben jetzt alles auf.“ Der SPD-Experte verliere vollständig seine Glaubwürdigkeit, weil er wider besseren Wissens den schlampigen Corona-Kurs der FDP mittrage. Und auch aus Jerusalem kam heftige Kritik. Wüst hielt Scholz vor, die Ampel trage die Verantwortung dafür, dass den Ländern schnelle Werkzeuge gegen die Pandemie mit täglichen Rekordinfektionszahlen genommen würden (wie Maske in Innenräumen). Als viel zu träge und kompliziert empfinden die Länder die Vorgabe aus Berlin, per Landtagsbeschluss strengere Corona-Schutzregeln bei Ausbrüchen in Hotspots zu verhängen.

Info Fahrplan für neue Corona-Regeln Fahrplan Die Corona-Schutzregeln sollen am Freitagvormittag vom Bundestag besiegelt werden. Danach berät der Bundesrat. Bei der Umsetzung gibt es eine Übergangsfrist bis 2. April. Hintertür Die Länder wollen, dass das Infektionsschutzgesetz notfalls rasch nachgebessert werden muss.

Scholz sagte viel zu viele Bürger, die nicht geimpft seien, würden weiter an und mit Covid sterben. Deshalb halte er eine allgemeine Impfpflicht unverändert für richtig und notwendig. Die gute Nachricht sei, dass die Lage in den Kliniken nicht so dramatisch wie in früheren Wellen sei. So könnten die allermeisten Corona-Regeln abgeschafft werden, es blieben Maske in Bus und Bahnen, in Kliniken und Pflegeheimen. Er gab zu, dass die Länder „ganz klar sich da noch mehr wünschen“. Scholz bedankte sich für die „sehr konstruktive Diskussion“ - so kann ein Kanzler auch umschreiben, wenn seiner Regierung so richtig der Kopf gewaschen wurde.